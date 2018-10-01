Мать погибшей в ДТП девочки опасается, что виновник-полицейский избежит наказания

Ссылаясь на экспертизы, родители уверяют, что 25-летний сержант был пьян.

В Акмолинской области в недоумении родные погибшей в ДТП девочки. Они узнали, что полицейский, влетевший в их машину на полном ходу, отпущен под домашний арест, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Фотографии, игрушки и немного видео в телефоне – это все, что напоминает Жанар о трехлетней дочери Аяжан. Она погибла в аварии. Виновником женщина называет полицейского – сотрудника полка МВД по охране правительственных учреждений. Утверждает, что сержант сел за руль пьяным. На кадрах того ужасного происшествия в поселке Косшы темный автомобиль на высокой скорости влетает в иномарку, где сидела трехлетняя девочка.

- Елубаев Жасулан был в нетрезвом состоянии. Он вылетел на встречную полосу на полной скорости. Получается, у моего свекра не было шанса уйти от удара. Это все возникло так неожиданно, что он не смог уйти от столкновения, - утверждает Жанар Купенова.

Вместе с погибшей девочкой в машине находился ее дед и четырехлетний брат. Они остались в живых. При этом мальчик практически не пострадал. Момент аварии помнит и постоянно рассказывает маме, как ему было больно и как он плакал, когда Аяжан голову разбила. О том, что она погибла в той аварии, до сих пор не знает и ждет, когда сестра придет из больницы.

Пассажир автомобиля, где сидел полицейский тоже получил тяжелые травмы. Сам сержант живой и невредимый отправился в изолятор. Правда, уже вскоре вернулся домой.

Встречаться с журналистами отказывается, ссылаясь на домашний арест.

На 25-летнего Елубаева завели дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть". При этом в акмолинском ДВД сообщили, что настаивали на аресте своего коллеги. Однако суд почему-то принял другое решение. Сейчас мать погибшей девочки со своим адвокатом готовит жалобу на решение Акмолинского областного суда, который поместил Елубаева под домашний арест. Женщина будет добиваться, чтобы сержанта вернули в изолятор - опасается, что в противном случае он может избежать наказания.

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