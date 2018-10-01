Полицейские скрутили дебошира на проезжей части в Алматы
Пьяный мужчина остановил таксиста и начал пинать машину.
Фото : youtube.com1 октября 2018, 22:28
В Сети появилось видео задержания полицейскими неизвестного мужчины, дебоширившего на дороге в Алматы, сообщает Zakon.kz.
Фото опубликовано в Instagram-паблике kris_p_almaty, а видео на YouTube канале "Фильмы Онлайн RusteR".
В описании к видео утверждается, что пьяный мужчина остановил таксиста и начал пинать машину. После чего дебошир перебежал дорогу, достал из своей машины (с российскими номерами) бутылку пива и распивая останавливал прохожих и машины, рассказывая, что в Капшагае задержали воров в законе.
Продолжалось это до тех пор пока через десять минут не приехала полиция и повязала дебошира.
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