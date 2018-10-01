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Бабушка напугала голого грабителя вставными челюстями

Взломщика обвиняют в незаконном проникновении и демонстрации половых органов.

Фото : The Western Journal1 октября 2018, 22:45

В американском городе Тайтусвилл, штат Флорида, пожилая женщина использовала вставные челюсти, чтобы избавиться от незнакомца, который забрался к ней во двор. Об этом сообщает ABC 7.

Около двух часов ночи Пеннелопа Петтерсен (Pennelope Pettersen) выглянула в окно. Она рассчитывала увидеть своего кота, который просится в дом. "Я открыла жалюзи и говорю: "Что за черт? Это не мой кот!", — рассказывает она. Вместо питомца на крыльце стоял голый мужчина. Петтерсен решила отпугнуть его. Она вытащила изо рта вставные челюсти и закричала: "Бабка нет зубов!"

Взломщиком оказался 28-летний Аксель Ривера (Axel Rivera). В тот же день он предстал перед судом. Его обвиняют в незаконном проникновении и демонстрации половых органов. Прокурор полагает, что Ривера совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: Lenta.ru


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