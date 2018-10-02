У берегов Португалии нашли затонувший 400 лет назад корабль

Обнаруженное в начале сентября судно – не только первая сенсационная находка за девять лет работы проекта. В португальских водах ничего подобного не находили с 1994 года.

У берегов Португалии нашли 400-летний корабль, сообщает Вести.Ru.

Черный перец, обломки китайского фарфора, девять бронзовых пушек и деревянный остов большого корабля – это "находка десятилетия, часть общего исторического наследия. А для Португалии это важнейшее открытие всех времен", — заявил морской археолог Хорхе Фрейри (Jorge Freire) в интервью агентству Reuters.

Такие серьезные заявления требуют некоторых пояснений. Затонувшее судно обнаружили 4 сентября в водах Атлантики близ портового городка Кашкайш на окраине Большого Лиссабона. Находка не случайная: археологи с 2009 года исследуют морские подступы к португальской столице и устье реки Тежу, где расположен Лиссабон. Проект по мониторингу морского дна и поиску затонувших кораблей, изначально рассчитанный на десять лет, финансируется и поддерживается на самом высоком уровне, в списке участников – правительство Португалии, ВМФ Португалии, муниципальный совет Кашкайша и Новый университет Лиссабона. Хорхе Фрейри – научный руководитель этого масштабного исследования.

Обнаруженное в начале сентября судно – не только первая сенсационная находка за девять лет работы проекта. В португальских водах ничего подобного не находили с 1994 года.

Корабль покоится на 12-метровой глубине, его приблизительные размеры – 100 на 50 метров. Всё, что археологи увидели и подняли со дна за четыре дня раскопок, указывает на принадлежность судна к очень интересной эпохе: концу XVI – началу XVII века.

Великие мореплаватели и великие открытия, первое кругосветное путешествие и первый морской маршрут из Европы в Индию, создание империи, раскинувшейся на четырех континентах, официальный раздел земного шара между Испанией и Португалией, — к концу XVI века «золотой век» Португалии остался позади, а в 1580-м португальский трон и вовсе заняли испанские Габсбурги. Однако колониальная империя, созданная монархами Ависской династии, продолжала существовать (ее история закончилась лишь в 1999 году передачей португальского Макао Китаю), в Лиссабон по-прежнему текли потоки золота, пряностей и рабов из португальских колоний по всему миру.

Торговый корабль, найденный возле Кашкайша, — одно из таких колониальных судов, возвращавшееся из успешного плавания и затонувшее на подходе к Лиссабону.

"Специалисты давно полагали, что устье реки Тежу было сложным и опасным для навигации, настоящим кладбищем кораблей. Недавнее открытие подтвердило эти предположения", — сказал министр культуры Португалии Луиш Мендеш.

Однако уникальность открытия даже не в этом.

"Современные исследователи подсчитали, что в период с 1498 по 1650 год на морском Индийском пути погибли 219 судов – это лишь приблизительная оценка, сделанная по сохранившимся историческим документам. Несмотря на впечатляющее количество кораблекрушений, подводным археологам очень редко удается найти останки колониальных кораблей, затонувших на знаменитом маршруте. К тому же ученые почти всегда опаздывают – им достается лишь то, что не забрали грабители, "расхитители морских глубин"", — это цитата из нашей статьи "Драгоценная "Эсмеральда": почему корабль Индийской армады Васко да Гамы так важен для историков", посвященной похожей находке.

Колониальный корабль, хорошо сохранившийся и никем не потревоженный, найденный в собственных водах, буквально "на входе" в Лиссабон, — неудивительно, что португальцы называют это открытие "находкой десятилетия".

Со времени последнего подобного открытия у берегов Португалии прошло 24 года: в 1994-м в устье Тежу был обнаружен нау Nossa Senhora dos Mártires ("Богоматерь мучеников"), затонувший по возвращении из плавания в 1606 году.

"Мы пока не знаем названия судна, но это определенно португальский корабль конца XVI или начала XVII века", — сообщил Хорхе Фрейри.

Идентификация затонувших колониальных судов – отдельная проблема, но в данном случае есть все шансы выяснить название и восстановить историю корабля: археологи оценили сохранность судна и его груза как хорошую.

Время кораблекрушения определили приблизительно, по обломкам китайской фарфоровой посуды: найденный фарфор произведен при императоре Ваньли из династии Мин, правившем с 1573 по 1619 год.

Клеймо в виде португальского герба на бронзовых пушках однозначно указывает на принадлежность судна Португалии.

Помимо китайского фарфора и черного перца, дайверы обнаружили на месте крушения "ракушечные деньги" — ракушки каури или ципреи, которые очень долго, широко и повсеместно использовались в качестве международной валюты, особенно в работорговле. "Курс" каури менялся в зависимости от места, но в среднем в конце XVI века за раба давали 7000 ракушек, за рабыню – 5000…

Изучение затонувшего корабля продолжится, а уже поднятые со дна находки будут исследованы специалистами государственного управления по культурному наследию.

Главным "выгодоприобретателем", впрочем, станет городок Кашкайш. Его мэр Карлуш Каррейраш уже объяснил журналистам, почему находка имеет огромное значение для города. Португальцы трепетно относятся к своей истории, включая перекосы и злоупотребления колониальной эпохи (в Европе вообще трудно найти страну с безупречным прошлым), поэтому в своей речи мэр использовал такие выражения как "коллективная идентичность" и "общие ценности". Но бывшей империи приходится жить в современных реалиях, так что мэр Каррейраш надеется, что уникальная находка повысит привлекательность Кашкайша для туристов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!