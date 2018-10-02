На своем последнем фото Шарль Азнавур оказался запечатлен с Бельмондо
"Мой друг навсегда Жан-Поль", - подписал певец фотографию.
Фото : riafan.ru2 октября 2018, 00:30
Лучший эстрадный исполнитель XX века Шарль Азнавур незадолго до смерти выложил фотографию с другой французской легендой - актером Жан-Полем Бельмондо, сообщает Zakon.kz.
Снимок опубликован в Instagram.
"Мой друг навсегда Жан-Поль", - подписал певец публикацию.
Сфотографировал двух знаменитостей Марк де Доминико.
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