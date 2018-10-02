Трамп рассказал, почему он не пьет

Не употреблять алкоголь он решил в юности после смерти брата от алкоголизма.

Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы он пристрастился к алкоголю, стал бы самым "ужасным в мире", сообщает РИА Новости.

То, что Трамп никогда не употреблял алкоголь, известный факт. Не употреблять алкоголь он решил в юности после смерти брата от алкоголизма.

"Я просто говорю, я не пью. Я честно могу сказать, я никогда не пил пиво в своей жизни. Это одна из моих хороших привычек. Кто бы меня ни спросил – у меня никогда не было в жизни и стакана алкоголя. Какие бы причины ни были. Можете представить, если бы это произошло, какой бы это был кошмар, я был бы самым ужасным в мире", — сказал он на пресс-конференции в понедельник.

Трамп позволил себе такое лирическое отступление, отвечая на вопрос журналиста о скандале с кандидатом в верховный суд США Бреттом Кавано, против которого выдвинуты обвинения со стороны нескольких женщин в неподобающем поведении в 1980-е годы в нетрезвом состоянии. Сейчас по этому поводу в сенате идут слушания.

Ранее Кавано в ответ на обвинения в неподобающем поведении в молодости заявил, что до сих пор любит пиво, но никогда не допивался до "потери сознания". Все обвинения Кавано отрицает.

Трамп на пресс-конференции в очередной раз подчеркнул, что он верит Кавано.

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