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Цена на нефть Brent превысила $85 за баррель

В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше $85 за баррель 3 ноября 2014 года.

Фото : mignews.com2 октября 2018, 01:59

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,6% и по состоянию на 21:29 мск составила $85,02 за баррель, свидетельствуют данные биржи, сообщает ТАСС.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше $85 за баррель 3 ноября 2014 года.


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