Дебошира задержали на дороге в Алматы

Пьяный мужчина остановил таксиста и начал пинать машину.

Полицейские задержали нарушителя на проезжей части в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Видео инцидента появилось на Youtube-канале "Фильмы Онлайн RusteR", а фото на странице kris_p_almaty.

"Пьяный мужчина остановил таксиста и начал пинать машину. После чего дебошир перебежал дорогу достал из своей машины (с российскими номерами) бутылку пива и начал распивать. Затем, якобы останавливал прохожих и рассказывал им про то, что в Капчагае задержали воров в законе", - говорится в описании к видео.

Через 10 минут приехали полицейские и "повязала" дебошира.

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