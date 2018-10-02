Дебошира задержали на дороге в Алматы
Пьяный мужчина остановил таксиста и начал пинать машину.
Фото : kris_p_almaty2 октября 2018, 06:00
Полицейские задержали нарушителя на проезжей части в Алматы, сообщает Zakon.kz.
Видео инцидента появилось на Youtube-канале "Фильмы Онлайн RusteR", а фото на странице kris_p_almaty.
"Пьяный мужчина остановил таксиста и начал пинать машину. После чего дебошир перебежал дорогу достал из своей машины (с российскими номерами) бутылку пива и начал распивать. Затем, якобы останавливал прохожих и рассказывал им про то, что в Капчагае задержали воров в законе", - говорится в описании к видео.
Через 10 минут приехали полицейские и "повязала" дебошира.
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