Актюбинские водители ассенизаторских машин объявили забастовку

В рейс не вышли 60 машин.

Водители ассенизаторских машин в Актобе массово не выехали в рейс. Таким образом, они решили выразить протест в отношении новых тарифов на пользование городскими сливными станциями. Тариф начал действовать с 1 октября, и, согласно новым расценкам, водителям придётся - переплачивать почти в 4 раза, передает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Астана".

В рейс не вышли 60 машин. И это - уже не первая волна негодований среди водителей ассенизаторов. В июне люди также были возмущены изменением расценок на вывоз отходов. Тогда водоснабжающая компания пошла им на уступки и дала время убедиться в законности своих действий. Другими словами, в департаменте регулирования естественных монополий водителям подтвердили легитимность новых цен. С сегодняшнего дня тарифы изменили окончательно. Если раньше водители ежемесячно оплачивали от 15 до 30 тысяч тенге и могли вывозить отходы на сливные станции неограниченное количество раз, то теперь, нужно купить разовый талон. Его стоимость которого зависит от вместительности емкости. Водители жалуются, что теперь им придется поднимать цену за свои услуги.

Ассенизаторские машины работают с монополистом на договорной основе. В этом году с водоснабжающей компанией заключили договоры водители 132 машин. Они обслуживают около 25 тысяч домов. Талонная система была введена для того, чтобы высчитать объем, который ежедневно сливается на станциях, а также пресечь факты слива отходов в неустановленных местах - пояснили в АО "Акбулак". Как утверждает вице-президент компании, действующие тарифы утверждены департаментом регулирования естественных монополий, и менять расценки они не имеют права.

- Талонная система, у нас куб утвержденный тариф согласно Департамента естественных монополий, 71 тенге 84 тиын, соответственно, 3-х кубовая 1 талон будет стоить 215 тенге. Много, не много, у нас утвержденные тарифы, мы самостоятельно где-то уменьшить или увеличить не имеем права, - прокомментировал вице-президент АО "Акбулак" Тимур Бабанаев.

Тем не менее, такой ответ не устроил людей. Они намерены и дальше отстаивать свою позицию.

В водоснабжающей компании предложили свой вариант решения проблемы. Водители ассенизаторов смогут заплатить за пользование канализационными стоками, как и прежде, 15 тысяч тенге. Только за эти деньги они должны будут купить талоны. На эту сумму выйдет примерно 80 талонов. Если они останутся, то водители смогут пользоваться ими в следующем месяце, если же они истратят в течение октября, то должны будут купить талоны уже по новому тарифу.

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