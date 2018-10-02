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Дуров прокомментировал утечки данных пользователей Telegram

Была зафиксирована утечка IP-адресов пользователей во время звонков через мессенжер из-за одноранговой системы сервера P2P.

Фото : CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov2 октября 2018, 07:29

Утечки IP-адресов пользователей во время аудиовызовов через Telegram затронули менее одной десятитысячной звонков, заявил основатель мессенджера Павел Дуров, передает РИА Новости.

Ранее издание Engadget сообщило, что специалист в области безопасности Дхирадж Мишра обнаружил утечки в Telegram. Сообщалось, что была зафиксирована утечка IP-адресов пользователей во время звонков через мессенжер из-за одноранговой системы сервера P2P. Компания уже устранила этот недочет в двух последних обновлениях Telegram, теперь пользователи могут полностью отключить систему P2P во время аудиовызовов. За свою находку Мишра получил около 2,3 тысячи долларов.

"Telegram Desktop (версия мессенджера для компьютера — ред.), которая используется менее чем в 0,01% вызовов Telegram, была единственной платформой, на которой эта настройка (по отключению одноранговых звонков — ред.) отсутствовала. Благодаря исследователю, который указал на это, мы сделали работу Telegram Desktop совместимой с остальными нашими приложениями", — написал Дуров в своем канале в Telegram.

По его словам Дурова, во время однорангового (P2P) вызова оба устройства, с которых совершается звонок, должны знать IP-адреса друг друга. Благодаря тому, что вызов совершается напрямую без использования дополнительных серверов, качество и скорость передачи аудиоданных повышаются. Однако теперь во всех приложениях Telegram есть возможность отключить P2P.


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