Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Мы поднялись на БАО и ужаснулись - Винокуров о мусоре в горах

Велосипедист отметил, что поднимался в горы со своим другом Брумотти, чтобы показать природу.

Фото : соцсети2 октября 2018, 07:37

Велосипедист Александр Винокуров пристыдил посетителей Большого Алматинского озера и устроил субботник, сообщает Zakon.kz.

О своем негодовании спортсмен написал в Instagram.

- Друзья, мы поднялись на наше красивейшее Большое Алматинское Озеро и ужаснулись. Люди выбрасывают мусор повсюду, мы сняли этот ролик, чтобы каждый из нас был внимательнее к природе. Любите свой город, начните с себя, убирайте за собой! - написал Винокуров.

Велосипедист отметил, что поднимался в горы со своим другом Брумотти, чтобы показать природу.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты