Мы поднялись на БАО и ужаснулись - Винокуров о мусоре в горах
Велосипедист отметил, что поднимался в горы со своим другом Брумотти, чтобы показать природу.
Фото : соцсети2 октября 2018, 07:37
Велосипедист Александр Винокуров пристыдил посетителей Большого Алматинского озера и устроил субботник, сообщает Zakon.kz.
О своем негодовании спортсмен написал в Instagram.
- Друзья, мы поднялись на наше красивейшее Большое Алматинское Озеро и ужаснулись. Люди выбрасывают мусор повсюду, мы сняли этот ролик, чтобы каждый из нас был внимательнее к природе. Любите свой город, начните с себя, убирайте за собой! - написал Винокуров.
Велосипедист отметил, что поднимался в горы со своим другом Брумотти, чтобы показать природу.
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