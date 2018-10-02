Мы поднялись на БАО и ужаснулись - Винокуров о мусоре в горах

Велосипедист отметил, что поднимался в горы со своим другом Брумотти, чтобы показать природу.

Фото : соцсети

Велосипедист Александр Винокуров пристыдил посетителей Большого Алматинского озера и устроил субботник, сообщает Zakon.kz. О своем негодовании спортсмен написал в Instagram. - Друзья, мы поднялись на наше красивейшее Большое Алматинское Озеро и ужаснулись. Люди выбрасывают мусор повсюду, мы сняли этот ролик, чтобы каждый из нас был внимательнее к природе. Любите свой город, начните с себя, убирайте за собой! - написал Винокуров. Велосипедист отметил, что поднимался в горы со своим другом Брумотти, чтобы показать природу.

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