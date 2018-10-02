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Над президентом Кыргызстана пошутили в Сети - претензий нет

Про эту работу бы и не вспоминали, если бы Генпрокуратура не начала проверку.

Фото : kabarlar.org2 октября 2018, 08:16

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков посмеялся над мемом графического дизайнера Никиты Тарасенко, пишет 24.kg со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Толгонай Стамалиеву.

По ее словам, президент не имеет претензий ни к автору карикатуры, ни к самой карикатуре.

"Про эти мемы президент узнал, как и другие читатели, из соцсетей. Работа карикатуриста вызвала у него смех", — сказала Толгонай Стамалиева.

Про эту работу бы и не вспоминали, если бы Генпрокуратура не начала проверку.

В Генпрокуратуре пояснили, что заявление в отношении Никиты Тарасенко к ним поступило из ГКНБ, куда обратилась одна гражданка. Женщину возмутил мем про прогулку Сооронбая Жээнбекова по побережью Иссык-Куля.

В ведомстве уточнили, что заявительница указала, что мем порочит честь и достоинство главы государства. В ГП пригласили на беседу графического дизайнера и сейчас устанавливают, есть ли в указанной работе факт оскорбления.

Сам Никита Тарасенко сказал, что не считает свой мем оскорблением, и добавил, что походы в ГП КР еще не закончились.

"Мне сказали, что вопрос мой будет решаться в судебном порядке после проведения экспертизы", — подчеркнул графический дизайнер.


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