Похищение ребенка в Костанайской области не подтвердилось

Выяснилось, что это был мужчина, который поднял своего упавшего сына и посадил в машину.

Факт похищения ребенка не подтвердился, передает Zakon.kz со ссылкой на ДВД Костанайской области.

Как сообщили в полиции, 1 октября в 19.30 часов в Костанайский РОВД поступило сообщение от жительницы поселка Затобольск о том, что ее 10-летняя дочь, учащаяся школы-гимназии № 3, видела, как мужчина насильно посадил в машину красного цвета мальчика и уехал в неизвестном направлении.

"По заявлению полицейскими были начаты проверочные и оперативно-розыскные мероприятия. По запросу полиции учителями школ поселка Затобольск были оперативно опрошены все родители учащихся, которые заявили об отсутствии пропажи детей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и подворного обхода поселка Затобольск сотрудниками полиции установлен 43-летний мужчина, житель поселка Затобольск, владелец автомашины марки Volkswagen Jetta, красного цвета", - рассказали в ДВД.

Выяснилось, что этот мужчина 1 октября в 19.00 час. вышел из магазина "Березка" со своим 4-летним сыном. Мальчик по пути к машине упал и стал кричать.

"Мужчина поднял ребенка и, посадив в машину, увез домой. В дальнейшем заявитель опознала данного мужчину, ребенка и автомобиль. Факт похищения ребенка не подтвердился", - заключили в полиции.

1 октября в региональных СМИ прошла информация о якобы похищении ребенка. В новостях сообщалось о том, что неизвестные силой усадили второклассницу в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

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