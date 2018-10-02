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У военнослужащего из Актау не подтвердился менингит

Лабораторная диагностика на инфекцию дала отрицательный результат.

Фото : frendi.ru2 октября 2018, 09:22

Диагноз "менингококковая инфекция" не подтвердился у военнослужащего из Мангистауской области, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК, "По данным Комитета охраны общественного здоровья РК у больного ПЦР (прим.: метод лабораторной диагностики, направленный на выявление возбудителей инфекционных заболеваний) на менингококковую инфекцию оказался отрицательный.

"В связи с чем диагноз "менингококковая инфекция" не подтвержден", - сообщили в Минздраве.

30 сентября в инфекционную больницу Актау из воинской части был доставлен больной, 1997 года рождения, с подозрением на менингококковую инфекцию. Получать лечение он начал 27 сентября в воинской медсанчасти части по предварительному диагнозу: ОРЗ и ветрянка. Но диагноз был под вопросом.


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