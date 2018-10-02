Футболист заплатил за молчание - СМИ об обвинениях Роналду в изнасиловании

По состоянию на сентябрь 2018 года уголовное дело было возобновлено.

Полиция Лас-Вегаса возобновила расследование по делу нападающего туринского "Ювентуса" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду, которого обвинили в изнасиловании, сообщает vesti.kz.

Обвинения в адрес футболиста выдвинула американка Кэтрин Майорга. По ее словам, инцидент якобы произошел в 2009 году в Лас-Вегасе.

Немецкий журнал Spiegel в 2017 году уже сообщал о том, что Роналду подозревается в изнасиловании девушки в 2009 году. По данным издания, в январе 2010 года сторона футболиста заплатила потерпевшей 375 тысяч долларов. По условиям внесудебного соглашения стороны договорились не разглашать подробности, а сторона потерпевшей должна была отказаться от обвинений.

"Департамент полиции Лас-Вегаса получил сообщение о нападении 13 июня 2009 года. В то время, когда был сделан отчет, жертва не назвала детективам место происшествия и не предоставила описание подозреваемого. Был проведён медицинский осмотр. По состоянию на сентябрь 2018 года дело было возобновлено, и наши детективы изучают информацию, предоставляемую жертвой. Это текущее расследование, и в настоящее время никаких подробных сведений не будет опубликовано", – сообщил департамент полиции Лас-Вегаса.

Сам Роналду обвинил американку во лжи и желании прославиться за счет его имени. Адвокаты португальца также заявили, что подадут в суд на Spiegel за статью.

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