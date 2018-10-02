Как получают водительское удостоверение в США, рассказали в КАП МВД РК

На фотографии американский водитель может улыбаться.

Пресс-секретарь КАП МВД РК Ирина Лукьянина Костерева на своей странице в Facebook опубликовала интересные факты о получении водительского удостоверения в США. Система получилась удобной и отличающейся от казахстанской. Далее текст со слов представителя МВД.

Стоит отметить, что в США в каждом штате свои требования к получению ВУ, которые могут существенно отличаться. Даже названия категорий. Например, для управления любым одиночным автомобилем с общим весом машины (GVWR - Gross Vehicle Weight Rating) до 26 тысяч фунтов (порядка 12 тонн) во Флориде выдают ВУ категории Е , а в Мэриленде - С, в Мисисипи - R. Поэтому в ВУ пишется не только категория, но и ее расшифровка.

Итак, если кратко, процесс получения ВУ выглядит так: ни разу не садясь за руль, сначала нужно сдать теорию, затем получив разрешение на учебное вождение (ученическое ВУ), можно получать уроки вождения и только потом сдавать практический экзамен и получить полноценное ВУ. По-моему, очень правильно выстроенная система.

Первый этап - подготовительный

Если вы хотите получить ВУ впервые, сначала вы должны пройти четырехчасовой онлайн-курс Traffic Law and Substance Abuse Education course — Курс обучения дорожному законодательству и Ограничению употребления контролируемых субстанций (алкоголь, наркотики и пр.). Это платный курс (от 20 до 40 долларов).

В программе: информационные материалы о безопасности движения, запретах, штрафах, статистике ДТП.

Просто так пролистать на планшете страницы вы не сможете, так как во время прослушивания вы должны будете отвечать на вопросы (отмечать правильные ответы) и в конце пройти большой итоговый тест полученных знаний.

Чтобы исключить случаи подмены студента на другого человека, работает специальная система контрольных вопросов.

После завершения курса на сайте вам предложат распечатать сертификат и автоматически отправят информацию о том, что вы успешно прошли курс.

В отдельных штатах, таких, как, например, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Пенсильвания, Северная и Южная Дакота, подобные курсы проходить не нужно.

Второй этап - медкомиссия

Затем при обращении в департамент дорожной безопасности и транспортных средств нужно будет пройти проверку зрения (аналог, точнее совсем не аналог нашей медкомиссии) — возле каждого из оформляющих документы чиновников стоит специальный аппарат, в который вам надо будет посмотреть и проверить остроту зрения и не дальтоник ли вы).Затем вас сфотографируют (улыбаться можно!).

Текст будет дополняться.

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