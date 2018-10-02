Как получить от банка 15% «годовых»?

Помимо привычных всем депозитов, некоторые банки не так давно стали предлагать клиентам еще и относительно новый тип вклада – депозитный сертификат.

Редакция Zakon.kz решила узнать, что же собой представляет данный продукт и обратилась в «Банк Хоум Кредит», непосредственно занимающимся выпуском депозитных сертификатов.

- Скажите, в чем уникальность этого предложения? Каким образом клиент на нем зарабатывает?

-На самом деле, все очень просто – депозитный сертификат является продуктом, сочетающим в себе качества классического депозита и ценной бумаги. По большей части это «депозит», который вы открываете единожды на определённую сумму, а по истечению 12 месяцев получаете максимальный доход.

- Почему доходность сертификата выше классического депозита, ведь недавно Национальный Банк установил максимальную ставку в 12%?

- Все верно, но как мы отмечали ранее депозитный сертификат – это еще и ценная бумага, которая регистрируется в Центральном депозитарии ценных бумаг и поэтому может гарантировать процентную ставку выше.

- И с какой суммы потенциальный вкладчик может его приобрести?

- Для того чтобы стать обладателем 15% годовых в нашем банке, достаточно иметь в своем распоряжении 500 тысяч тенге, максимальная же сумма открытия – 100 млн. При этом клиент может приобрести неограниченное количество сертификатов.

- Средства размещенные на депозитном сертификате, не гарантируются Казахстанским фондом гарантирования депозитов. Как вкладчикам быть уверенными с сохранности своих денег?

- «Банк Хоум Кредит» являясь частью международной финансовой группы «Хоум Кредит» первым на рынке ввел депозитные сертификаты в 2016 году и продолжает их выпуск благодаря эффективности своей бизнес-модели. Вкладываясь в депозитный сертификат, важно понимать, что вы доверяете свои деньги надежному банку. Не лишним будет зайти на сайт Национального Банка и посмотреть текущее положение банка – активы, ссудный портфель, количество просроченных кредитов, прибыль.

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