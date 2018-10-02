На западе Казахстана ожидаются заморозки

В Астане вероятность шторма составляет 95-100 %.

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды на 2 октября, передает zakon.kz.

Синоптики отмечают, что в Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с. В Алматинской области в районе Жаланашколя усилится ветер 17-22 м/с. В Акмолинской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром туман.

"В Кызылординской области местами ожидается ночью и утром туман, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, днем ветер 15-20 м/с. В Карагандинской, Атырауской областях ночью и утром местами ожидается туман. Днем в Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской областях ночью местами ожидаются заморозки 3 градуса. В Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, местами в Жамбылской, Алматинской, Атырауской, Актюбинской, Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что 2 октября в Акмолинской области местами ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 15-20 м/с. В Астане 2 октября временами ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с. Вероятность шторма 95-100 %.

"Ночью и утром 2 октября в Атырауской области местами ожидаются заморозки 2 градуса. Вероятность шторма 80-85%. Ночью 3 октября в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются осадки (дождь с переходом в снег), понижение температуры воздуха до 5 мороза. Вероятность шторма 85-90%", - прогнозирует "Казгидромет".

Прогноз погоды в Алматы: днем 22°, частично облачно.

Прогноз погоды в Астане: днем 10°, ясно.

Прогноз погоды на 2 октября.

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