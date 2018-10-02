Ущерб от незаконного оборота нефти в Атырауской области составил 52 млн тенге

В 2017 году зарегистрировано 35 фактов краж нефти и нефтепродуктов в регионе.

В прокуратуре Атырауской области поведали о состоянии законности в сфере оборота нефти и нефтепродуктов, передает zakon.kz.



В прокуратуре Атырауской области состоялось заседание Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и противодействия преступности на тему «О состоянии законности в сфере оборота нефти и нефтепродуктов, в том числе выработке эффективных мер по профилактике, выявлению, расследованию дел данной категории».

Как отмечается в сообщении, в 2017 году в Атырауской области добыто 42,3 млн. тонн нефти, что составляет 49,2% от добытой нефти по республике. Добыто 20,9 млрд. кубических метра попутного газа.

Незаконный оборот нефти и нефтепродуктов в области составил 52 млн. тенге - это ущерб по выявленным уголовным правонарушениям. Согласно статистическим данным в 2017 году зарегистрировано 35 фактов (в 2016 году 32) краж нефти и нефтепродуктов, а также незаконного хранения, транспортировки и сбыта нефти и нефтепродуктов. По 18 (7) фактам дела направлены в суд.

За 6 месяцев 2018 года зарегистрировано 14 фактов (за аналогичный период 2017 года - 20) краж нефтепродуктов, из них направлены в суд - 5 (7) уголовных дел.

"Проведенный прокуратурой анализ показал, что при расследовании дел не устанавливаются источники происхождения нефти и нефтепродуктов. Орган расследования ограничивается лишь установлением транспортировщика, тогда как непосредственный отправитель остается вне поля зрения. Прокуратурой области обращено внимание правоохранительных органов на выявление средств и противодействие легализации дохода, добытых преступным путем", - отмечается в пресс-релизе.

На заседании представителями Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре презентован научно-практический комплекс «Выявление и расследование преступлений в сфере оборота нефти и нефтепродуктов».

Указанная работа уже внедрена в практическую деятельность Службы экономических расследований КГД Минфина.

По итогам заседания предложен комплекс мер, направленных на повышение результатов противодействия теневой экономики в сфере промышленности.

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