Яйца и куриное мясо подорожали за месяц в Казахстане

Основные овощи пока все еще дешевеют: морковь - минус 21% за месяц, свекла - минус 13%, лук - 11%, картофель - 9%.

По итогам сентября зафиксирован заметный рост цен на продукты животного происхождения. Так, на 7,1% к августу подорожали яйца, на 4% - куриные окорочка, на 1,6% - сами куры, передает Zakon.kz со ссылкой на исследование energyprom.kz.

Среди «красного» мяса сильнее всего подорожала конина - сразу на 1,7% за сентябрь.

Из молочных продуктов более чем на 1% выросли в цене сырое и пастеризованное молоко, сливочное масло, творог и сыр.

Среди фруктов заметно выросли в цене цитрусовые - лимоны (сразу на 7,1% за месяц) и апельсины (плюс 4,3%). Также подорожали бананы - на 2,6% за сентябрь.

Среди овощей пошли в рост после сильного удешевления летнего сезона цены на свежие огурцы - на 3,1% за месяц. Помидоры пока особо в цене не изменились (всего +0,7%).

Прочие овощи пока все еще дешевеют: морковь - еще на 21,4% за месяц, свекла - на 12,9%, лук - на 11,2%, картофель - на 9,2%, чеснок - на 7,5%, капуста - на 6,8%.

Сахар поднялся в цене сразу на 3,6% за месяц. Также среди бакалейных продуктов подорожали майонез (на 2,1%) и подсолнечное масло (на 1,9%).

Напитки растут в цене как в алкогольном сегменте (водка - на 1,4% за месяц), так и в безалкогольном (питьевая бутилированная вода - также на 1,4%).

Среди круп месячный рост цен заметнее всего на пшено - сразу +2,3%. На 1,4% подорожали манная крупа и рис. Гречневая крупа продолжает дешеветь - минус 1,3% за месяц.

Среди мучных, хлебных и макаронных изделий значительного роста цен (более чем на 1%) за месяц не зафиксировано.



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