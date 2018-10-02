В Грузии запретили одноразовые полиэтиленовые пакеты

Главная цель данных изменений - снижение загрязнения окружающей среды.

С целью снижения загрязнения окружающей среды с 1 октября текущего года запрещается производство, импорт и реализация полиэтиленовых пакетов толщиной менее 15 микрон. Об этом на пресс-конференции сообщил министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили, передает Новости-Грузия.

Министр подчеркнул, что использование полиэтиленовых пакетов является проблемой глобального масштаба. Во всем мире, в том числе и в Грузии, значительно возросло потребление материала, произведенного из пластика и предназначенного для упаковок. Это создает серьезную проблему окружающей среде.

Кроме того, в рамках новой политики охраны окружающей среды правительство Грузии с апреля 2019 года запретит производство, импорт и реализацию полиэтиленовых пакетов любой толщины.

Можно будет производить, импортировать и реализовать только биодеградирующие пакеты. Главная цель данных изменений — снижение загрязнения окружающей среды и поощрение экологически чистых инициатив.

О том, что в Грузии с 1 октября в Грузии вступят в силу новые регуляции в рамках политики по охране окружающей среды, сообщил сегодня на брифинге и премьер-министр Мамука Бахтадзе.

Он указал на то, что указанные регуляции поэтапно обеспечат максимальное изъятие из употребления одноразовых полиэтиленовых пакетов.

«Вы знаете, что в последние годы весь мир объявил борьбу с использованием упаковочного материала из пластика. Окружающая среда больше всего загрязняется именно продуктами из пластика, особенно это касается широко распространенных т.н. пластиковых пакетов. Эта проблема остро стоит в Грузии. Соответственно, в рамках нашей зеленой экономики и политики по охране окружающей среды, наше правительство приняло регуляции, которые вступят в силу с 1 октября 2018 года и поэтапно обеспечат максимальное изъятие из употребления одноразовых пакетов», — сказал Мамука Бахтадзе.

Полиэтиленовые пакеты не подлежит биологической деградации, их период разложения — более ста лет. Сразу после использования полиэтиленовые пакеты превращаются в отходы, которые впоследствии вызывают загрязнение почвы и воды. Большой проблемой является и то, что не происходит полная переработка пластиковых отходов.

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