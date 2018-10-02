Организация убийства Татишева. Аблязов предан суду заочно

Дело будет рассматриваться специализированным межрайонным судом по уголовным делам Жамбылской области.

Генеральная прокуратура Казахстана сообщает о том, что обвиняемый Мухтар Аблязов предан суду, передает Zakon.kz.

В соответствии со статьей 304 Уголовно-процессуального кодекса (далее - УПК) Генеральная прокуратура Республики Казахстан сообщает, что 2 октября 2018 года обвиняемый Аблязов М.К. предан суду по статьям 28 части 3 – 96 части 2 пунктами «ж», «з» Уголовного кодекса Республики Казахстан (в редакции от 16.07.1997 года).

Дело в отношении Аблязова М.К. будет рассматриваться специализированным межрайонным судом по уголовным делам Жамбылской области.

Аблязов М.К. обвиняется в том, что в 2004 году, после освобождения из мест лишения свободы, за денежное вознаграждение в размере 4 млн. долларов США нанял Токмади М.Ш. для убийства председателя правления АО «Банк ТуранАлем» Татишева Е.Н., с целью возврата контроля над данным банком.

19 декабря 2004 года, Токмади М.Ш., действуя в интересах Аблязова М.К., во время охоты в Кордайском районе Жамбылской области из охотничьего ружья совершил убийство Татишева Е.Н.

После этого, Аблязов М.К. возглавил указанный банк, избравшись председателем совета директоров.

Ранее, органом уголовного преследования Аблязов М.К. неоднократно уведомлялся через средства массовой информации, в том числе через французские газеты «Le FIGARO» и «I`Opinion» о необходимости его участия в следственных действиях.

В связи с неявкой Аблязова М.К. и избранного им защитника, обвиняемому в порядке статьи 67 УПК назначен профессиональный адвокат с Алматинской городской коллегии адвокатов.

Учитывая нахождение обвиняемого Аблязова М.К. вне пределов Республики Казахстан и уклонения от явки, Генеральная прокуратура, руководствуясь статьей 304 УПК уведомляет Аблязова М.К. о направлении уголовного дела в суд.

Одновременно сообщается, что копия обвинительного акта вручена назначенному адвокату.

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