В Казахстане начала работу новая птицефабрика

На строительство птицефабрики группа компаний привлекла крупнейшие инвестиции в истории птицеводства страны.

Открытие первой очереди Макинской птицефабрики (МПФ) мощностью 25 000 тонн мяса птицы состоялось в минувший понедельник. Предприятие расположено в двухстах км близ Астаны - в селе Байсуат Буландинского района Акмолинской области.

«Вот мы говорим: «двери фабрики открылись». Но на самом деле двери фабрики наоборот закрылись, потому что теперь сюда нельзя зайти просто так», - заметил председатель правления АО «Банк Развития Казахстана» (БРК) Болат Жамишев на торжественной церемонии.

Пока на предприятии заработал инкубатор. 6 сентября здесь впервые состоялась закладка яйца, а в конце месяца появился первый цыпленок. Остальные площадки будут введены поэтапно до конца года. Первая очередь Макинской птицефабрики включает девять производственных площадок, в том числе: инкубатор, четыре бройлерные по двенадцать птичников на каждой, завод по переработке птицы, компост-линию, вспомогательную площадку (цех по производству подстила), цех по производству кормов.

На строительство птицефабрики группа компаний Aitas KZ привлекла крупнейшие инвестиции в истории птицеводства страны. Более половины из необходимых для первой очереди 33,5 миллиардов тенге вложил БРК. По Программе Индустриализации банк предоставил заем сроком до 10 лет в сумме 16,1 млрд тенге. Еще 9 млн долларов США путем вхождения в капитал Aitas KZ (через свою «дочку» АО «Вaiterek Venture Fund») инвестировала компания «Казына Капитал Менеджмент» (ККМ). Оба инвестора (БРК и ККМ) – «дочки» Холдинга «Байтерек». В капитале Aitas KZ, наряду с ККМ, участвует Европейский банк реконструкции и развития.

После того, как в 2020 году будет введена вторая очередь, Макинская птицефабрика станет крупнейшей в Центральной Азии с возможностью производства до 9 000 бройлеров в час. Это позволит сократить долю импорта в Казахстан куриного мяса с 50% до 30%. «Производство 50 000 тонн с учетом второй очереди обеспечит 15% потребностей куриного мяса в нашей стране. Это существенная цифра. Поэтому мы, как инвесторы, очень уверены в экономике проекта, и полагаем, что, как инвесторы, примем участие и в финансировании второй очереди», - почеркнул г-н Жамишев.

В свою очередь председатель правления ККМ Ардак Касымбек отметил на церемонии открытия фабрики, что ККМ, управляя тринадцатью фондами, которые инвестируют в несырьевую экономику, заинтересована в инвестициях в целях развития и расширения перспективных проектов в регионах страны. «И сегодня для нас очень ответственно и почетно быть одним из основных инвесторов проекта, который может стать лидером в своей отрасли не только в Казахстане, но и во всем регионе Центральной Азии», - подчеркнул г-н Касымбек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!