Казахстанка наняла киллера, чтобы избавиться от своего 60-летнего мужа

Цена вопроса - 70 тыс. тенге.

Сотрудники УВД Аркалыка совместно с УБОП ДВД Костанайской области задержали женщину, которая решила найти киллера, чтобы тот выполнил "заказ" - она решила заказать убийство своего 60-летнего мужа, передает Алау.

В полицию Аркалыка поступила информация о том, что 54-летняя женщина ищет киллера, который согласился бы совершить убийство ее мужа за 70 тысяч тенге. По данному факту была создана специальная следственно-оперативная группа.

"Полицейские нашли "исполнителя", который связался с заказчицей убийства. Женщина предоставила подставному киллеру предоплату в сумме 5 тысяч тенге и пообещала оставшуюся сумму после исполнения преступления", — отмечено в информации пресс-службы областного ДВД.

Через несколько дней "исполнитель" принес заказчице вещи и мобильный телефон ее мужа, сообщив, что дело исполнено.

"Велась аудиозапись всей спецоперации. При передаче денег подозреваемую задержали. Женщина очень удивилась, увидев сотрудников полиции. В своих показаниях она рассказала, что пошла на преступление из-за разлада с мужем. В браке с ним она уже 14 лет, ранее она была замужем и осталась вдовой", — говорится в пресс-релизу пресс-службы ДВД Костанайской области.

Как сообщили в полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 99 части 2 п.8 УК РК "Убийство по найму". Проводится досудебное расследование, назначены экспертизы. Задержанной грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

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