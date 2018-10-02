В Актобе пройдут антитеррористические учения
Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к данным мероприятиям.
Фото : Kazakh-tv.kz2 октября 2018, 11:10
2 октября Актюбинским областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом в мкрн «Батыс-2» Актобе будут проводиться антитеррористические учения, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу штаба.
В сообщении отмечается, что указанные мероприятия имеют плановый характер и направлены на повышение уровня готовности государственных органов к угрозам террористического характера.
Просим жителей и гостей города отнестись с пониманием к данным мероприятиям, а также сохранять спокойствие в период их проведения.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4939642-cbf4aa888e8308ebf8186e5c17b5ea6d
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...