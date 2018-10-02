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В Актобе пройдут антитеррористические учения

Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к данным мероприятиям.

Фото : Kazakh-tv.kz2 октября 2018, 11:10

2 октября Актюбинским областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом в мкрн «Батыс-2» Актобе будут проводиться антитеррористические учения, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу штаба.

В сообщении отмечается, что указанные мероприятия имеют плановый характер и направлены на повышение уровня готовности государственных органов к угрозам террористического характера.

Просим жителей и гостей города отнестись с пониманием к данным мероприятиям, а также сохранять спокойствие в период их проведения.


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