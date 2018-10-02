За предоставление помещений для игровых автоматов предусмотрена уголовная ответственность

Cлужбой экономических расследований расследуются уголовные дела в сфере теневой экономики, одной из приоритетных задач которой является борьба с незаконным игорным бизнесом.

Установление игровых автоматов в общественных местах – в магазинах, торговых домах, рынках и т.д. незаконно и за это предусмотрена уголовная ответственность. Об этом сообщили в службе экономических расследований ДГД Алматы, передает Zakon.kz.

«ДГД по г.Алматы предупреждает собственников, владельцев торговых домов, торговых рынков, развлекательных заведении (кафе, рестораны), а также продуктовых магазинов, что за предоставления помещения для игровых электронных автоматов предусмотрена уголовная ответственность», - говорится в сообщении.

По информации ДГД, службой экономических расследований расследуются уголовные дела в сфере теневой экономики, одной из приоритетных задач которой является борьба с незаконным игорным бизнесом.

Так, на территории города в основном деятельность в сфере игорного бизнеса осуществляется в виде электронного казино и интернет-казино.

Между тем поясняется, что согласно закону «Об игорном бизнесе» на территории РК запрещается деятельность электронного казино и интернет казино. Ответственность за организацию незаконного игорного бизнеса предусмотрена ст. 307 УК РК и наказывается штрафом в размере до двух тысяч МРП либо исправительными работами, либо ограничением свободы до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Как сообщили в ДГД, за 8 месяцев службой экономических расследовании оперативным путем выявлено 3 организованных преступных группы, осуществляющих деятельность в сфере организации незаконного игорного бизнеса, которые устанавливали псевдолотерейные электронные игровые терминалы в торговых домах, супермаркетах, продуктовых магазинах. Также выявлена преступная группа, осуществлявщая деятельность в сфере игорного бизнеса, организовывая игровые залы на территории города.

«По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст.262 УК РК «Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них». Вместе с тем, за текущий период пресечена незаконная деятельность 4-х подпольных казино, 5 фактов организаций незаконных игровых электронных терминалов на территорий г.Алматы по 69 игровым точкам (в торговых домах, продуктовые магазины и т.д), пресечена деятельность 31 незаконных игровых заведений. По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий возбуждено 26 уголовных дел», - отмечается в сообщении.

Из теневого оборота изъято 180 электронных игровых терминалов (желто-зеленые), денежные средства в сумме 23 тыс. долларов, 6 505 700 тенге, 4 покерных стола, игральные карты, сукно и фишки и т.д.

Так, в Алматы были проведены оперативно-розыскные мероприятия, по результатам которых пресечена деятельность 29 игорных заведений, изъято более 400 игровых компьютеров с установленными программами «Бинго-37» и «888». Также изъяты денежные средства в сумме 3,316 млн тенге, более 40 игровых автоматов, флешкарты в количестве более 40 штук, на которых установлены программы запускающие игры.

Также было установлено, что под видом деятельности компьютерных клубов происходило широкое распространение аппаратно-программных комплексов под названием «888», состоящих из 100 слот-игр.

В настоящее время данное уголовное дело окончено и направлено в Алмалинский районный суд.

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