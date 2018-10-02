Ожидаемый уровень продолжительности жизни повышен в Казахстане

В правительстве Казахстана обновили госпрограмму "Денсаулык". В нее были включены 24 новых мероприятия.

На заседании правительства РК принята новая редакция госпрограммы развития здравоохранения РК "Денсаулык". О новых параметрах госпрограммы рассказал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает корреспондент Zakon.kz.

"В новой редакции госпрограммы «Денсаулык» пересмотрены в сторону повышения индикаторы "Уровень ожидаемой продолжительности жизни" и "Уровень удовлетворенности населения". С учетом методологии программы развития Организации Объединенных Наций пересмотрен индикатор "Индекс здоровья". Также исключены 3 и внесены 6 показателей здоровья. Включены 24 новых мероприятия", - пояснил глава ведомства.

В то же время он отметил, что по итогам 8 месяцев реализации госпрограммы в 2018 году сформирован прогноз ее исполнения к концу этого года.

"В целом среди регионов по недостижению показателей результатов госпрограммы следует выделить Восточно-Казахстанскую, Костанайскую, Северо-Казахстанскую и Атыраускую области. В связи с этим акиматам необходимо усилить работу по исполнению госпрограммы", - отметил Е. Биртанов.

Со своей стороны премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев дал ряд поручений.

"Министру надо еще раз посмотреть предложения, которые внесли коллеги, особенно то, что озвучил аким Кызылординской области. Им тоже мы должны предоставить какие-то дополнительные механизмы для дальнейшей активизации работы. Акимы озвучили свою ситуацию по регионам. К примеру, увеличение смертности, здесь говорят, связано с возрастом. Наверное, это все-таки некорректно. Мы собираемся увеличить продолжительность жизни до 73, а теперь говорим, что у нас много пожилых людей, и поэтому такая ситуация. Это неправильное отношение к работе и неправильный взгляд", - считает он.

Он добавил, что требуется полностью обеспечить лекарствами и квалифицированными кадрами.

"Все это нужно привести в одну систему. Кроме того, учитывая все, что сегодня было сказано, поручаю министрам принять кардинальные меры. Совместно с акиматами принять меры по обучению кадров и укомплектованию поликлиник и больниц врачебными кадрами. Особенно узкими специалистами", - заключил глава Кабмина.

Ксения Давыдова, Астана

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