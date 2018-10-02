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Почти на 5 тенге подешевел доллар на торгах

Cредневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOM) составил 359,44 тенге.

Фото : aif.ru2 октября 2018, 11:26

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Cредневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOM) составил 359,44 тенге за доллар (-4,91 тенге), объем торгов – 45,65 млн долларов (+39 550 тыс. USD).

По рублю России сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 5,5320 тенге за рубль, предложение – 5,5400 тенге за рубль.

В обменниках курс доллара – 359,3-361,3 тенге, евро - 416,5-419,5 тенге, рос.рубля - 5,54-5,61 тенге.

В торгах приняли участие 18 банков.


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