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Макгрегора обвинили в жульничестве с весами

Сам встал на весы, то понял, что они показывают на два-три килограмма меньше - литовский боец смешанных единоборств.

Фото : Gene Blevins / ZumaPress / Globallookpress.com2 октября 2018, 11:35

Литовский боец смешанных единоборств (ММА) Артемий Ситников рассказал, как десять лет назад тренер Конора Макгрегора подкрутил весы. Его слова приводит Lenta.ru со ссылкой на «Спорт-Экспресс».

«Я дрался с Макгрегором 28 июня 2008-го. Было не особо сложно. Организовал тот турнир его тренер. Запомнилось, что он жульничал с весами. Наверное, если сейчас буду заострять на этом внимание, на меня тонны критики выльются. Что я типа выдумываю и так далее», — заявил Ситников.

По словам литовца, соперник оказался тяжелее его на семь килограммов. «Мы договаривались драться в категории до 66 килограммов. Он весил 66,6. Я подумал: "Ну и пофиг". Когда сам встал на весы, то понял, что они показывают на два-три килограмма меньше», — отметил он.

Бой Ситникова и Макгрегора завершился победой литовца.

6 октября в Лас-Вегасе состоится поединок между ирландцем и россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Бойцы поспорят за титул чемпиона UFC в легком весе. В активе Макгрегора 21 победа при 3 поражениях.


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