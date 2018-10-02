В Атырауской области справили 90-летний юбилей Жылыойского района

В праздничных мероприятиях большое внимание уделили национальным играм и скачкам, в которых приняли участие наездники со всех регионов Казахстана

Празднование 90 –летнего юбилея в Жылыойском районе прошло с большим размахом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

В торжественной церемонии открытия мероприятия приняли участие местные артисты, оркестр филармонии Атырауской области и этно-фольклорный ансамбль "Sarmad".

- Уважаемые жители и гости Жылыойского района, поздравляю вас с празднованием исторической даты - 90-летнего юбилея! Сегодня район, который пережил трудные времена, достиг своего пика развития, из года в год он становится все лучше. Жылыойский район занимает свое особое место в развитии всего региона. Я желаю каждой семье благополучия и здоровья, а также процветания, - сказал первый заместитель акима Атырауской области Серик Шапкенов.

В первый день череды юбилейных мероприятий, прошел республиканский айтыс среди акынов, ведущим, которого стал заслуженный деятель РК Журсин Ерман. В словесном состязании приняли участие 14 акынов со всех регионов. Победителем айтыса стал Бекарыс Шойбеков.

Второй день праздничных мероприятий продолжился в направлении Буркит тобе где проходили соревнования в поднятии гири весом 32 кг и казакша курес, там же стартовали "аламан-байге" и "топ-байге". В "топ-байге" на 21 км участвовало девять скакунов, в "аламан-байге" на 31 км - 18 лошадей, победители которых стали обладателями новых автомобилей.

Юбилей завершился незабываемой театрально - музыкальной программой с участием звезд казахской эстрады на центральном стадионе города Кульсары. Апогеем вечернего концерта стал праздничный салют, который увидели около 7000 зрителей.

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