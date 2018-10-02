Контрафактные сигареты из Кыргызстана нашли на рынках Астаны

Незаконный ввоз табачных изделий осуществляется из Кыргызстана в Казахстан и Россию.

Департаментом государственных доходов Астаны проверил столичные рынки на подлинность акцизных марок табачных изделий. Проверка показала, что более шести тысяч пачек сигарет не соответствуют стандартам, сообщает Zakon.kz.

"В ходе проверки установлено хранение табачных изделий в количестве 6 288 пачек без акцизных марок и с марками неустановленного образца. Среди них продукция с кыргызскими, таджикскими и российскими марками, такие как Bond, Беломорканал, Прима, Opal, Kazinter, по которым сумма неуплаченного акциза в бюджет составила 1,5 млн тенге. Привлечены к административной ответственности четыре индивидуальных предпринимателя", - сообщает пресс-служба департамента.

Нечестным предпринимателям грозит штраф от 50 до 500 МРП с сопутствующей конфискацией товаров. При этом, в случае причиненного ущерба на сумму в 500 раз превышающую месячный расчетный показатель, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до трех тысяч МРП, либо исправительными работами в том же размере, а также ограничением либо лишением свободы на срок до трех лет.

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