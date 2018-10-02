Чтобы изменить службу полиции, не обязательно копировать опыт других - полковник МВД РК

Полковник милиции МВД Республики Казахстан Жумашев Кемел считает, что принимать в полицию нужно только тех, кто прошел воинскую службу.

Председатель фонда социальной поддержки сотрудников органов внутренних дел, почетный ветеран, приравненный к участникам ВОВ, полковник милиции МВД Республики Казахстан Жумашев Кемел Айткалиевич (кавалер орденов "Құрмет" и "Парасат") высказал свое мнение о состоянии казахстанской полиции сегодня, и о мерах, которые, на его взгляд, необходимо предпринимать, чтобы улучшить их работу, передает Zakon.kz.

Кемел Жумашев за время службы в ОВД проработал в должностях милиционера, участкового инспектора, старшего участкового инспектора, оперуполномоченного, старшего оперуполномоченного, начальника ОВД, начальника управления.

– Кемел Айткалиевич, реформа полиции в Грузии не дает покоя Казахстанскому обществу. Каково Ваше мнение? Нужны ли нашей полиции перемены?

– Да, реформа в системе органов внутренних дел бесспорно нужна. Но, чтобы изменить службу нашей полиции, не обязательно копировать опыт других государств. Опыт Грузии, которую некоторые любят приводить в пример – на сегодняшний день Грузия – это государство, территория которого занимает 69 тыс. км² с населением 3 713 804 человек, и Казахстан площадью 2 724 902 км² с населением более 18 млн человек. Я думаю, даже и сравнивать не стоит…

Вот общество возмущается, что полицейские плохо служат. Возможно, упущения есть, но сотрудники ежедневно выходят на дежурство для охраны правопорядка, для защиты конституционных прав граждан, рискуют здоровьем и нередко жертвуют жизнями. Давайте возьмем цифры, за 26 лет в Казахстане при исполнении служебных обязанностей погибли 2235 сотрудников органов внутренних дел, получили ранения 3417 полицейских. Глядя на эти цифры, разве можно сказать, что полицейские не работают? Они погибают при исполнении служебного долга от рук преступников! При том, что нет войны, живем в мирное время. А у этих сотрудников есть семьи, дети остаются без отца, жены без мужа. Разве это справедливо?

Модернизация нужна, я согласен. Считаю, что в первую очередь необходимо руководителей департаментов и начальников районных и городских отделов полиции освободить от кадровой работы. Они должны исполнять свои функциональные обязанности – по организации профилактики, раскрытию, расследованию правонарушений. Думаю, не куратор должен заниматься этим, как у нас сейчас, а должен быть отдельный заместитель министра, который и будет рассматривать кадровые вопросы. Кадровый аппарат должен заниматься подбором, расстановкой и социальной защитой наших сотрудников.

– Как раз на счет принятия на службу, может с этого необходимо начать?

– Думаю, принимать нужно только тех, кто прошел воинскую службу. Сотрудник принимает присягу, на него действует устав внутренней службы, дисциплинарный устав. Он, как военнослужащий, ему доверено боевое оружие, он имеет право задерживать граждан. А при применении боевого оружия, если же сотрудник нарушает устав, то считаю наказывать его нужно строже, чем гражданского человека. Вопросы уголовной ответственности сотрудников органов внутренних дел должны рассматриваться военным прокурором и судом.

Но с другой стороны, Закон должен и защищать их. Содеянное преступление гражданином в отношении сотрудника органов внутренних дел также должно рассматриваться военным судом. Только тогда преступники поймут, что они не имеют право ранить, убивать сотрудника. Обжаловать его неправомерные действия в суде, да, можешь, но не калечит и убивать. Вот смотрите, в демократической Америке каждый день полицейские убивают, ранят иногда и невинных людей. У нас такого нет и никогда не было.

– Может что-то необходимо менять и в одной из главных составляющих искоренения преступности – профилактике?

– Что такое профилактика? Это принятие мер, направленных на предотвращение совершения правонарушений и преступлений. У нас сейчас вся ответственность за профилактику лежит на плечах Министерства внутренних дел. Это очень сложно. Я считаю, в системе МВД должна быть единая профилактическая служба, которая будет координировать и работу других министерств.

Во-первых, все начинается с детства. И преступность нужно искоренять с детства. Думаю, местные власти должны позаботиться о создании дворовых клубов, центров досуга, спортивных комплексов для детей и подростков по месту жительства. И, здесь вместе с акиматами должны взаимодействовать и Министерство культуры и спорта, Министерство образования и науки, Министерство здравоохранения РК, координировать работу которых могло бы МВД. Думаю, только объединив общие усилия можно добиться должного порядка.

– Как обстоят дела с раннее судимыми, кто проводит мониторинг?

– Здесь тоже ситуация непростая. Опять же, за все отвечает полиция. А так не должно быть, ни в одной стране мира нет такого, чтобы за все отвечала полиция. К лицам, отбывшим наказание нужен особый подход. Этим людям, вновь пришедшим в наше общество, необходимо помочь в ресоциализации. Им обязательна нужна психологическая и социальная помощь. И помощь не одной службы, а многих других.

Условия отбывания наказаний в нашей стране более или менее хорошие. Питание, медицина. Но надо создавать условия, чтобы все осужденные, находясь в исправительном учреждении, имели возможность учиться и работать, и, соответственно, зарабатывать. Пусть возмещают ущерб потерпевшему, государству, получают необходимые профессии, чтобы, когда освободятся, могли найти свое достойное место в обществе.

– Какую социальную поддержку необходимо оказать полицейским на ваш взгляд?

– Каждого сотрудника необходимо обеспечить прежде всего служебным жильем. Никто не говорит, о том, чтобы подарить ему квартиру, но на время службы в полиции обеспечить служебной квартирой надо. Надо поднять зарплату. Тогда и кандидатов на службу станет больше, нехватка кадров устранится. Наладится и своевременный выезд полицейских на вызовы. Следовательно, и качество службы возрастет.

Могу без преувеличения сказать, что и сегодня сотрудники органов внутренних дел добросовестно выполняют свой служебный долг. Служба их приносит свои неоспоримые результаты. И у нашей полиции есть своя история, свои методики, высокие показатели раскрываемости, которыми можем гордиться. А улучшить их мы можем только немного преобразовав свою службу, ни прибегая к чужому опыту, мы имеем свой положительный опыт.

Беседовала Карина Садыкова

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