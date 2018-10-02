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10 тысяч тонн сахара закупят регионы Казахстана

Также разработают специальную программу по развитию производства отечественного сахара.

Фото : almotawaset.com2 октября 2018, 12:11

На заседании правительства РК первый заместитель главы аграрного ведомства Арман Евниев рассказал о том, как будут впредь бороться с тем, чтобы не возникало дефицита сахара в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

«Учитывая ажиотаж с сахаром, министерство сельского хозяйства рекомендовало регионам на имеющиеся свободные средства закупить до 10 тысяч тонн», - сказал он.

Вместе с тем, по его словам, Минсельхоз для стабилизации цен на сахар разрабатывает отраслевую программу по развитию производства отечественного сахара.

«Это предполагает меры по расширению посевных площадей, развитию семеноводства и повышению урожайности сахарной свекл. Также оказание поддержки в приобретении сельхозтехники для возделывания сахарной свеклы», - пояснил А. Евниев.

Ксения Давыдова, Астана


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