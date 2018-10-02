Международный турнир Almaty Challenger стартовал в Алматы

В турнире принимает участие 100 спортсменов из более чем 30-ти стран мира.

В Алматы стартовал международный турнир серии ATP Almaty Challenger, сообщает Zakon.kz.

Призовой фонд турнира составил 50 тысяч долларов. Соревнования будут проходить до 6 октября.

На корте нового Теннисного центра "Эйс" сразятся 100 спортсменов из более чем 30 стран мира, в их числе ТОП-100 мирового рейтинга. На турнире также выступят члены Национальной сборной Казахстана Александр Бублик, Александр Недовесов, Тимур Хабибуллин, Сагадат Аяп и Денис Евсеев.

"Мы очень рады, что на очередной турнир мы получили лицензию ATP Challenger. Этот турнир является очень важной составляющей развития тенниса в Казахстане. Количество приехавших теннисистов составляет около 100 человек, это сильнейшие теннисисты на сегодняшний день. Даже есть теннисисты из ТОП-100, такие как Денис Истомин, Пьер Эрбер, Мирза Басич. Поэтому турнир очень сильный", - сказал на церемонии открытия вице-президент Федерации тенниса Казахстана Диас Доскараев.

По его словам, самым важным в турнире является не призовой фонд, а мировые очки ATP, которые зарабатывают теннисисты.

"Уже конец сезона, многие ставят цель попасть на Australian Open, добирают очки, в том числе и наши сборники. Кроме Михаила Кукушкина, который готовится к Кубку Кремля в Москве, представлены все наши теннисисты. Готовы, проводили определенную подготовку к этому турниру. Молодежная сборная участвует также здесь, у них есть уникальная возможность получить неоценимый опыт", - заявил Диас Доскараев.

Судить спортсменов на турнире будут не только казахстанские судьи, имеющие определенную международную категорию. Так, в Алматы прибыли судьи из 10 разных стран, как "вышечники", так и линейные судьи.

"Это турнир очень высокой категории, поэтому все должно проходить на высшем уровне", - подчеркнул Доскараев.

Он также отметил, что самое большое теннисное сообщество находится в Алматы. Свыше семи теннисных центров, способные принимать турниры разного масштаба, дают определенный толчок развитию казахстанского тенниса.

"Мы рады, что турнир проходит в Теннисном центре "Эйс", который был открыт 5 мая с участием Главы государства. В центре созданы все условия для занятия теннисом для детей. Уже на сегодняшний день количество теннисистов, детей до 10-ти лет, составляет 270 человек за такой короткий промежуток. Мы были уверены, что расположение в мкр. Мамыр будет иметь успех, потому что мы окружены пятью школами в спальном районе. Пешая доступность для детей - это важная составляющая. Очень рады что именно у местных жителей наших теннисистов будет возможность уникальная наблюдать и учиться у лучших теннисистов не только ближнего, но и дальнего зарубежья", - заключил он.

После церемонии открытия члены Национальной сборной провели мастер-класс для детей, а затем состоялась автограф-сессия.

Фото: Федерация тенниса Казахстана

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