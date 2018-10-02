Храпуновы не явились в суд на последнее слово

Приговор будет озвучен 8 октября.

Девять подсудимых по делу Виктора и Лейлы Храпуновых во время последнего слова раскаялись и попросили суд прекратить уголовное преследование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Суд по громкому делу о хищении государственных средств и растрате госимущества в отношении экс-акима Алматы Виктора Храпунова завершился.

Последний процесс вновь прошел без главных фигурантов дела: Виктора Храпунова, его супруги Лейлы Храпуновой и ее зятя Айяра Ильясова. Остальные девять подсудимых, среди которых бывшие чиновники и руководители подконтрольных Храпуновым компаний, признали свою и вину и раскаялись, а также попросили суд не наказывать их.

"Уважаемый суд, я полностью признаю вину по тем эпизодам, которые были озвучены во время заседания суда. Прошу учесть, что мои действия были выполнены под непосредственным указанием Виктора Храпунова в бытность им акимом. Они касались вопросов землепользования, по которым мы рассматривали тысячи дел. И, к сожалению, допустили ошибки. Я признаю и раскаиваюсь. Прошу прекратить уголовное преследование в отношении меня", - озвучил свое последнее слово бывший заместитель экс-акима Алматы Яков Заяц.

71 -летний Яков Заяц обвинялся в "злоупотреблении должностными полномочиями".

Также свое последнее слово выразили Габиден Кайымсултанов, Куандык Бискультанов, Абай Сапаров, Алтай Касымов, Серик Есмуканов, Айнакуль Садыкбаева, Абылайхан Карымсаков и Абдул-Газиз Мукашев.

Ранее прокурор попросил суд назначить Виктору Храпунову - 20 лет лишения свободы, а Лейле - 17 лет. Приговор по делу беглого акима Алматы будет озвучен 8 октября.

Напомним, супругов Храпуновых обвиняют в хищении госимущества, мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и легализации похищенного имущества, совершенных ОПГ. Причиненный ущерб государству превышает 250 миллионов долларов. Виктор и Лейла Храпуновы покинули Казахстан в ноябре 2007 года.

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