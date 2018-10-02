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В Атырау отметили День пожилого человека

В области проживает свыше 50 тысяч людей старше 60 лет.

Фото : пресс-служба акима Атырауской области2 октября 2018, 12:27

В Доме престарелых и людей с ограниченными возможностями прошел благотворительный обед в честь празднования международного Дня пожилого человека, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

Сегодня в областном Доме престарелых и инвалидов отметили День пожилого человека. В настоящее время здесь проживает 103 человека: 57 инвалидов 1 и 2 группы, оставшиеся 46 - люди преклонного возраста, находящиеся на попечении у государства.

- Вот уже второй год подряд число проживающих в нашем социальном учреждении находится на одном уровне - пожилых и пенсионеров не убавляется, но и не уменьшается. Радует, что в городе очень много неравнодушных людей, которые оказывают спонсорскую помощь, приобретая нашим обитателям все необходимое, местные власти также никогда не остаются в стороне, оказывают почет и уважение, - рассказала директор Дома престарелых и инвалидов Килымкас Кузембаева.

Поздравить проживающих социального учреждения приехал аким города Атырау Алимухаммед Куттумуратулы. Градоначальник вручил старожилам Дома престарелых подарки и поприсутствовал на благотворительном обеде, организованном в честь международного праздника.

- В Казахстане во все времена пожилые люди были в почете и уважении. Я хотел бы поздравить вас с этим знаменательным днем и пожелать вам крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни, - обратился Алимухаммед Куттумуратулы к присутствующим.

Отметим, что в Атырауской области в настоящее время проживает свыше 50 тысяч людей старше 60 лет.


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