В Костанае суд оправдал обвиняемого в заказном убийстве бизнесмена

Процессуальный прокурор так и не смог объяснить, какую причастность к попытке убийства имеет Ярослав Мазура.

Суд Костаная вынес решение в деле о заказном убийстве, которое якобы спланировал местный бизнесмен. В итоге процессуальный прокурор решил, что полностью отказывается от обвинения в адрес подсудимого, передает kstnews.kz.

Обвиняли 56-летнего бизнесмена в том, что он заказал убийство пенсионерки Марии Распоповой. За 300 тысяч тенге он якобы нанял некоего Виталия Пикулева. Последний, к слову, встретился с Распоповой в подвале и несколько раз ударил женщину молотком по голове. После чего добровольно отказался от намерения убить, рассказав позже следствию, что поддался на уговоры Мазура.

Пикулева перевели в свидетели, к нему приставили круглосуточную охрану (сотрудник полиции присутствовал даже в зале суда). А всю тяжесть обвинения обрушили на экс-предпринимателя Ярослава Мазура. Мотив, по мнению обвинения, был железный: Мазур задолжал Распоповой крупные суммы денег (2, 5 миллиона, 300 тысяч тенге и сто тысяч рублей). Отдавать не хотел, потому и нанял Пикулева.

Однако в суде выяснилось, что Мазур никаких денег в долг не брал. Сама пострадавшая также не возражала, что прекратить уголовное дело в отношении предпринимателя. Адвокат Мазура сообщила, что сначала ее подзащитный должен восстановить здоровье, при этом у него осталось право требовать компенсацию за незаконное привлечение к уголовной ответственности.

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