Акимам напомнили об оценке их работы по сбору мусора

Итоги оценки прогресса по внедрению современных методов и технологий утилизации и переработки ТБО в регионах будут направлены правительству и Президенту.

На заседании правительства РК рассмотрен вопрос утилизации и переработки твердых бытовых отходов (ТБО). Об основных мерах и проводимой в этом направлении работе рассказал министр энергетики Канат Бозумбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

«С 2017 года в рамках РОП осуществляется финансирование сбора и переработки отходов: пластик, полиэтилен, картон, бумага, стекло, металл. В 2018 году министерством согласовано Оператору РОП 3,2 млрд. тенге, из них 30-40% - на развитие соответствующей инфраструктуры - приобретение и установка контейнеров, пунктов приема вторсырья, мусоровозов и другое. Остальные 60-70% - на сбор, транспортировку и переработку отходов. Не все регионы пользуются данной финансовой возможностью. Акиматам необходимо усилить взаимодействие с оператором РОП», - сказал он.

Как отметил глава ведомства, учитывая предусмотренный запрет на захоронение на полигонах некоторых отходов без предварительной переработки, в настоящее время большинство акиматов не готовы обеспечить исполнение норм законодательства, не создана соответствующая инфраструктура раздельного сбора, регулярного вывоза, переработки и утилизации ТБО в большинстве населенных пунктов.

«В настоящее время из 201 городов и районов раздельный сбор внедрен лишь в 41-ом, сортировочные комплексы установлены в 19-ти, а в 8 населенных пунктах ведется ручная сортировка на полигонах ТБО. При этом, зачастую, при установке контейнеров для раздельного сбора ТБО и пунктов приема вторсырья субъекты частного предпринимательства сталкиваются с проблемой по оформлению земельных участков», - констатировал министр.

К. Бозумбаев добавил, что поэтому акимам регионов необходимо оказать содействие бизнесу в решении данных проблем и усилить взаимодействие с оператором РОП. В то же время он напомнил, что Минэнерго утверждена методика по оценке прогресса по внедрению современных методов и технологий утилизации и переработки ТБО в регионах.

«По методике будет оцениваться деятельность акиматов. Итоги оценки будут направлены в Администрацию Президента, а также рассмотрены на заседаниях Правительства, Совета по переходу к «зеленой экономике» при Президенте. В связи с этим, министерство предлагает акиматам областей, городов Астаны, Алматы и Шымкент, совместно с НПП «Атамекен» ряд мер», - проинформировал он.

В частности, предлагается усилить взаимодействие с бизнесом в части реализации проектов с использованием механизмов ГЧП, оператором РОП в части внедрения раздельного сбора, сортировки и переработки отходов; предоставить бизнесу земельные участки для установления пунктов приема вторичного сырья и контейнеров для раздельного сбора ТБО; принять меры по соблюдению требований экологического законодательства в части запрета захоронения ТБО на полигонах без предварительной переработки. А также провести разъяснительную работу с населением и юридическими лицами по раздельному сбору отходов.

«Отдельные нормы по вопросам обращения с ТБО будут предусмотрены в Экологическом кодексе в новой редакции», - заключил глава ведомства.

Ксения Давыдова, Астана

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