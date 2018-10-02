Бозумбаев о ценах на нефть: Будет 100 долларов или нет - это "пальцем в небо тыкать"

Министр энергетики считает, что цена на нефть сегодня приемлема для всех стран ОПЕК и не ОПЕК

В кулуарах правительства РК министр энергетики РК Канат Бозумбаев рассказал о прогнозах цен на нефть в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

"Несколько дней назад была самая высокая цена на нефть мировая, которая с 2014 года. Такой величины не было в мире. Результатом чего явилась эта цена - того, что в 2016 году страны ОПЕК и не ОПЕК объединились с целью урегулировать дисбалансы, возникшие на рынке. Предполагалось, что профицит нефти на рынке, который достигал около 2 млн тонн ежесуточно, должен был быть урегулирован за счет снижения добычи всеми участниками сделки в объеме 1,8 млн тонн. Перестарались. Снижение составило 2,8 млн тонн, это один глобальный фактор", - сказал Бозумбаев.

Также, по его словам, существует другой фактор - это политические риски с учетом политических реалий и отношений глобальных игроков.

"Если риски будут возрастать, и с учетом глобальных санкций крупных сверхдержав к нефтедобывающим странам, цены на нефть будут показывать однозначное направление в сторону увеличения", - пояснил глава ведомства.

В то же время Бозумбаев отметил, что сейчас делать точные прогнозы по поводу цен на нефть - это как "тыкать пальцем в небо".

"Говорить о том, что будет 100 долларов или нет - это пальцем в небо тыкать, но 70 долларов - это та цена, которая устраивала практически все нефтедобывающие страны. 83 доллара - это дополнительные доходы в Нацфонд в первую очередь. Плюс увеличение дохода для наших нефтедобывающих предприятий, которые в свою очередь затем дадут возможность активизировать оживить геологоразведку, сервисные работы как капремонт скважин, бурение новых скважин, чтобы приостановить добычу на зрелых месторождениях и интенсифицировать на месторождениях, находящихся на раннем цикле", - заключил министр.

Ксения Давыдова, Астана

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