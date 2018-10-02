Выбраны лучшие работники нефтегазовой отрасли страны

В ходе проверки практических навыков специалистам пришлось проявить все свое умение, чтобы подтвердить звание лучшего.

В рамках конкурса профессионального мастерства "Үздік маман-2018" ("Лучший по профессии"), ежегодно проводимого на промышленных предприятиях КазМунайГаза, свои профессиональные навыки продемонстрировали нефтяники и газовики.

Ежегодный конкурс для специалистов АО "КазМунайГ" - одно из ярких событий для всех коллективов группы компаний. Традиционно в нем принимают участие, как опытные работники, так и молодые специалисты, для которых "Үздік маман" - это отличная возможность подтвердить свои знания на практике и попробовать себя в соревновании с лучшими представителями нефтегазовой отрасли. Причем некоторые из участников показывают высочайший уровень подготовки уже несколько лет подряд.

В этом году традиционное мероприятие проходило в Мангистауской области и Павлодаре. Конкурс включал в себя два основных блока, это тестирование теоретических знаний и практические задания. Всего, в отборочных турах, приняло участие более трех тысяч работников 35 базовых профессий нефтегазового комплекса.

В ходе проверки практических навыков специалистам пришлось проявить все свое умение, чтобы подтвердить звание лучшего. К примеру, в тройку лидеров в номинации "Электросварщик" заняв почетное 3-е место вошел Әлімғали Хамидолла Әлімғалиұлы, электрогазосварщик инженерно-технического центра в г. Уральск национального оператора по газу и газоснабжению АО "КазТрансГаз". Как и многие другие опытные специалисты, Әлімғали Хамидолла давно демонстрирует стабильный высокий результат. Например, летом этого года он стал первым в этой же номинации в конкурсе "Үздік маман-2018" в Атырау среди рабочих АО "КазТрансГаз" и в финале подтвердил свое высокое мастерство.

Заключительная часть конкурса "Үздік маман-2018" прошла на набережной Актау, где состоялась торжественная церемония награждения финалистов, отобранных по таким важным критериям, как профессиональные навыки, скорость выполнения заданий и соблюдение техники безопасности.

Решение о результатах соревнований в каждой номинации принимало компетентное жюри, в состав которого вошли представители предприятий группы КМГ. В ходе торжественной церемонии с участием руководства АО "НК "КазМунайГаз" победители были награждены медалью "Үздік маман" и дипломами. Кроме того, помимо присвоения статуса "лучший по профессии" в рамках этого конкурса призерам будут обеспечены дополнительные денежные выплаты в размере от 10 до 30% доплаты к тарифной ставке.

По словам вице-президента по управлению человеческими ресурсами АО "НК "КазМунайГаз" Серика Абденова, компания обеспечивает рабочими местами порядка 86 тысяч человек с ежегодным фондом оплаты труда более 500 млрд. тенге. "Социальное обеспечение нашей компании в рамках коллективных договоров достигает 20 млрд. тенге. На обучение работников мы ежегодно выделяем порядка 6 млрд. тенге. В бюджет страны перечисляем по корпоративному подоходному налогу порядка 700 млрд. тенге ежегодно. От качества и доходности зависит судьба компании. Кто это обеспечивает? Компетентные, опытные и обученные работники. Особое место в нашей компании уделяется именно производственному персоналу. Поэтому проводя такой конкурс, выявляя лучших, мы даем стимул для развития и для участников, и их коллег", - отметил Серик Абденов.

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