В Семее женщина с ребенком выпали из окна. Оба погибли

Причины случившегося выясняют.

В Семее женщина выбросилась из окна многоэтажного дома вместе с ребенком, оба погибли, сообщает obvk.kz.

Новость о том, что в левобережной части Семея женщина выбросилась из окна с ребенком, всколыхнула весь город. Жители терялись в догадках, что произошло и что заставило мать сделать такой кошмарный шаг.

В УВД города расследуются обстоятельства случившегося:

- По факту падения 44-летней женщины и ее несовершеннолетнего ребенка из окна многоэтажного дома в Семее начато досудебное расследование. Полицейскими проводятся следственные мероприятия для выяснения обстоятельств и причин происшествия, - сообщил представитель пресс-службы УВД Семея Елубек Оспанов.

Соседи погибших рассказывают разные версии о причинах, побудивших женщину к суициду. По их словам, первым рано утром из окна дома по проспекту Ауэзова выпал 8-летний ребенок, а следом и мать. Высказываются версии о якобы многочисленных кредитах, а также неадекватности женщины или ребенка. Другими эти версии опровергаются.

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