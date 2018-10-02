В Сенате рассмотрели законопроекты о ратификации международных договоров

В Частности, рассмотрен законопроект о ратификации Договора между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой о демаркации казахстанско-кыргызской государственной границы.

Комитет по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента на расширенном заседании рассмотрел проект закона «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой о демаркации казахстанско-кыргызской государственной границы», передает Zakon.kz.

Договор о демаркации границы подписан 25 декабря 2017 года в Астане. Главной целью Договора является международно-правовое закрепление правовых основ демаркации линии государственной границы между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой.

В соответствии с Договором, начальной точкой границы является точка стыка границ Казахстана, Кыргызстана и Китая, а конечной точкой линии границы является точка стыка границ Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

По итогам демаркации протяженность государственной границы составила 1257,07 км. На линии границы установлено 1055 пограничных столбов (533 – казахстанской стороной, 522 – кыргызской стороной).

После вступления в силу настоящего Договора стороны один раз в 10 лет проводят совместную проверку обозначения линии государственной границы.

Ни одна из сторон не устанавливает в одностороннем порядке на линии государственной границы пограничные или иные знаки, обозначающие государственную границу, не оговоренные в настоящем Договоре. Также каждая сторона принимает меры по охране пограничных знаков, предотвращает их повреждение, перемещение или разрушение, и обеспечивает уход за ними.

Также рассмотрен проект закона «О ратификации Договора между Республикой Казахстан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан о районе точки стыка государственных границ трех государств».

Договор, подписанный 10 ноября 2017 года в Самарканде между Республикой Казахстан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан о районе точки стыка государственных границ трех государств, составлен на казахском, туркменском, узбекском и русском языках.

Основная цель документа – определение местоположения точки стыка государственных границ трех государств и делимитация государственных границ в районе точки стыка.

Стороны составили описание местоположения точки стыка государственных границ трех стран и прохождения линий государственных границ в районе точки стыка, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Как отмечается, принятие данного Договора будет способствовать завершению процесса международно-правового оформления государственной границы Республики Казахстан, устранению возможных предпосылок для возникновения территориальных споров в районе точки стыка государственных границ трех государств.

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