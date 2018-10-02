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На берегу Иссык-Куля нашли задушенного 9-летнего мальчика

Назначена судмедэкспертиза

Фото : 1rnd.ru2 октября 2018, 15:01

На берегу озера Иссык-Куль в Чолпон-Ате обнаружили труп мальчика. Об этом редакции Kaktus.media сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

Как уточняется, 1 октября примерно в 10:00 с заявлением в органы внутренних дел Чолпон-Аты обратились родители 9-летнего мальчика. Они сообщили, что пропал их сын-инвалид, страдающий аутизмом.

"Спустя пять часов тело мальчика было обнаружено на берегу озера Иссык-Куль. На теле мальчика нашли следы удушья. На данный момент прорабатываются все версии, в том числе суицид. Назначена судмедэкспертиза", - пояснили в УВД.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия.


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