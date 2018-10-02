Умер народный артист Роман Карцев

На протяжении последних трех месяцев артист находился в больнице.

В Москве умер народный артист Российской Федерации, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Об этом РБК сообщила его директор Наталья Жеромская.

«Да, к сожалению, это так. Он ушел из жизни», — сказала она. По словам Жеромской, информации о месте и дате похорон пока нет. «Ничего вам пока не могу сказать. Еду по этому поводу решать вопросы», — пояснила она.

Роман Карцев родился 20 мая 1939 года в Одессе, его настоящее имя Роман Кац. Там же в 1960-м году сложилось знаменитое трио в составе Карцева, его постоянного партнера по эстраде Виктора Ильченко и писателя Михаила Жванецкого.

В начале 1960-х годов артист переехал в Ленинград и был принят в Театр миниатюр Аркадия Райкина, где взял сценический псевдоним Роман Карцев.

В 1970 году все трое — Карцев, Ильченко и Жванецкий — стали лауреатами Всесоюзного конкурса артистов эстрады, а дуэт Карцев — Ильченко с тех пор стал знаменит на всю страну. С 1979 года Карцев и Ильценко работали в Московском театре миниатюр.

После смерти своего постоянного партнера Виктора Ильченко Карцев отказался от всех предложений создать дуэт с кем-либо из других артистов, он много раз заявлял, что его партнера и друга заменить не кем. С тех пор Карцев выступал с моноспектаклями и одиночными номерами.

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