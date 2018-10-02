Представитель семилетнего мальчика из села Абай попросил защиты генпрокурора РК

По словам доверенного лица, старший помощник генерального прокурора РК угрожал закрыть его в тюрьме.

Доверенное лицо семилетнего мальчика из поселка Абай Курмангазы Мусир обратился к генеральному прокурору Казахстана Кайрату Кожамжарову с просьбой о помощи. Мусир, сославшись на родственников, предположительно, изнасилованного ребенка, заявил, что старший помощник генерального прокурора якобы угрожал ему тюрьмой по причине личной неприязни, сообщает Zakon.kz.

Как пояснил Мусир на своей странице в Facebook, бабушка мальчика Батырбекова Шарипа и тетя Батырбекова Азиза рассказали ему, как сотрудник прокуратуры, старший помощник генпрокурора Нурлыбек Сабитов оказывал на них давление, а также заявлял о намерении посадить представителя потерпевших в тюрьму.

"Путем давления, принуждал подписать бумаги против меня. Благодаря своему упорству гражданки не подписали указанные бумаги. Незаконные, на мой взгляд, бумаги. Уважаемый генеральный прокурор, как это понимать? Теперь за меня взялись? В чем моя вина? В том, что защищал права сироты?" - поделился негодованием Мусир.

В качестве доказательства своих слов Мусир опубликовал несколько видеороликов, на которых его подопечные рассказали о своих визитах в прокуратуру Алматы.

"В конце июля этого года Сабитов вызвал нас в Алматы. Сказал, что есть недоработки по расследованию. Мы поехали с моей младшей сестрой. При встрече Сабитов Нурлыбек нас начал допрашивать, мол, какое на вас давление оказывает Курмангазы. Мы сказали, что никакого давления не было, и что ничего плохого нам не делали. Он сказал, что плохого мнения о Курмангазы. И сказал, что хочет подать на Курмангазы в суд, сказал, что он напишет кое-что и я должна подписать эту бумагу. Он пытался меня заставить, но я отказалась", - говорит на видео Шарипа Батырбекова.

По словам женщины, Сабитов якобы открыто высказался о том, что недолюбливает Курмангазы. Причиной неприязни были названы многочисленные жалобы на депутата маслихата Сарыагашского района Сапарали Селтанова.

"Совал мне бумагу, чтобы подписала. Дело дошло до того, что я ему сказала: "Можешь меня закрыть в тюрьме, надо будет - убить. Но ничего я подписывать не буду. Всему этому была свидетелем моя младшая сестра Азиза", - добавила она.

Азиза Батырбекова, в свою очередь, подтвердила слова родственницы о Селтанове и угрозах в адрес Мусира. От себя девушка добавила, что после отказа что-либо подписывать, прокурор начал повышать голос, из-за чего ей стало плохо.

"Это все правда, он сказал, что хватит писать на Селтановых, надо закрыть Курмангазы в тюрьме. Сказал, что подготовит бумаги, и мы должны будем их подписать. После нашего отказа он начал кричать на нас. Я сердечник, у меня схватило сердце. Все эти действия происходили в прокуратуре Алматы на третьем этаже. Мы тогда сидели втроем. Сабитов, я и сестра", - вспомнила Азиза Батырбекова.

В отношении же самого Селтанова женщины сообщили, что к нему у них нет претензий. Все разногласия были урегулированы во время судебного разбирательства, на котором стороны помирились и простили друг друга.

Напомним, бабушка семилетнего мальчика заявила о неоднократном насилии в отношении своего семилетнего внука. Первая экспертиза показала, что насилия не было. Были назначены повторные проверки. Ребенка и бабушку было решено отвезти в Алматы на повторную независимую экспертизу. Но вечером 14 марта общественный деятель Аружан Саин написала в соцсетях о том, что мальчика и бабушку сняли с поезда. Позднее прокуратура области разъяснила этот инцидент.

После общественного резонанса в ЮКО уволили ряд чиновников. Депутат Селтанов подтвердил, что участники истории (директор школы, начальник полиции и уролог) являются его родственниками, и заявил об их невиновности.

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