Новый экологический Кодекс будет учитывать пожелания инвесторов нефтегазового сектора

С руководством Shell мы договорились, что учтем их пожелания в рамках разрабатываемого нового экологического Кодекса - Бозумбаев.

Министерство энергетики Казахстана согласилось учитывать пожелания инвесторов в нефтегазовом секторе в разрабатываемом экологическом Кодексе. Об этом сегодня на Всемирном нефтяном совете рассказал министр энергетики Канат Бозумбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

«Для обеспечения конкурентоспособности и привлекательности нашей страны для инвестиций мы намерены постоянно двигаться вперед, анализировать практику развитых стран привлечения капиталов и совершенствовать собственную для этих целей законодательную базу в сфере недропользования и предлагать более выгодные условия инвесторам. Только что с руководством Shell мы договорились, что учтем их пожелания в рамках разрабатываемого нового экологического Кодекса», - сказал он на пресс-конференции.

По его мнению, Казахстан должен обеспечить эффективное использование своих конкурентных преимуществ: географическое положение, высокий уровень образования как специалистов, так и рабочих, высокотехнологичные проекты, открытость правительства и министерства энергетики инновациям, желание совершенствоваться с учетом опыта стран лидеров.

«Стимулировать увеличение инвестиций в нефтегазовую отрасль, эффективно регулировать уровень налоговой нагрузки на недропользователей и активизировать разведку новых месторождений на шельфе и суше позволит вступившие в силу в текущем году Кодекс «о недрах и недропользовании» и Кодекс «О налогах и других обязательных платежах». Вы знаете, что много различного рода инноваций были заложены в них», - отметил министр

Он напомнил, что вчера состоялось подписание соглашение «О дружеских принципах урегулирования спора по индексу объективности» между правительством РК и уполномоченным органом ТОО «PSA» и акционерами карачаганакского проекта в лице Ani, Shell, Лукойл и КМГ.

Он также отметил, что проведения Всемирного нефтяного совета (ВНС) в Астане - признание активной роли Казахстана, как одного из мировых лидеров добычи нефти и участника формата ОПЕК +.

«В условии нестабильности нефтяных рынков, волатильности цен на энергоносители, неоднозначной геополитической обстановки для нашей отрасли значение ВНС в качестве диалоговой площадки возрастает многократно. Перед участниками совета стоят актуальные вопросы в сложных условиях привлечения инвестиций в нефтегазовый сектор, развитие рыночной инфраструктуры, энергоэффективности», - добавил он.

Всего в мероприятии участвуют более 30 делегаций. Это 500 участников, представляющих Европу, Азию, Африку, Северную и Южную Америку. Среди них представители отраслевых госорганов, транснациональных компаний, ведущие экспертов отрасли.

Татьяна Ковалева, Астана

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