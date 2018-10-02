Лучший результат показывают газовики: 156% чистой прибыли

Налогов и других платежей в бюджет в этом году было уплачено на сумму более 52,4 млрд. тенге.

Национальный газовый оператор представил отчет о своей деятельности за 3-й квартал текущего года. Так, по оперативным данным, консолидированная чистая прибыль группы компаний АО "КазТрансГаз" составила 118,6 млрд тенге, что выше аналогичного периода прошлого года на 72,4 млрд тенге или на 156%.

Полученная прибыль позволит нацоператору субсидировать казахстанских потребителей газа, поставляя голубое топливо на внутренний рынок ниже себестоимости, а также обслуживать кредитный портфель в размере 560 млрд тенге. По предварительным данным, ожидаемые потери КазТрансГаза от торговых операций на внутреннем рынке в этом году могут составить 46 млрд тенге.

По данным отчета национального газового оператора, существенно увеличились и другие производственные показатели. Например, объем реализации газа составил 17.3 млрд кубометров. Это выше показателя аналогичного периода прошлого года на 5 млрд кубометров или на 41%. Экспортные поставки составили 4 млрд кубометров, в том числе за счет поставок газа в Китай. Магистральная транспортировка составила 81,5 млрд кубометров, что выше показателя прошлого года на 7,6 млрд кубометров или на 10%.

При этом, как сообщает компания, налогов и других платежей в бюджет в этом году было уплачено на сумму более 52,4 млрд тенге. Такие данные показывают, что АО "КазТрансГаз" является одним из крупнейших налогоплательщиков Республики Казахстан.

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