Бойцы MMA устали во время боя и стали сражаться взглядами

Победа в итоге была присуждена Бобу Саппу, который показал чуть большую эффективность, чем его противник.

В сети появилась видеозапись недавнего боя смешанных единоборств ММА, в котором оба бойца устали и перестали сражаться. В результате соперники лишь грозно смотрели друг на друга оставшуюся часть поединка, и ходили кругами.

Как сообщает Gamebomb.ru, героями видео стали бойцы-тяжеловесы ММА Осунаараси Кинтаро и Боб Сапп, которые провели поединок в Японии. В ролике видно, что в заключительном раунде поединка соперники едва могли стоять на ногах, и почти не обменивались ударами. Вместо этого, тяжело дыша, Сапп и Кинтаро разошлись по разным углам ринга, и лишь смотрели друг на друга, не реагируя на призывы рефери продолжить сражение. Кинтаро даже получил предупредительную желтую карточку за попытки абсолютно избегать схватки.

Could Sapp vs Osunaarashi be the greatest round in MMA history? Scratch that... the greatest round in combat sports history? ????????pic.twitter.com/twfgSE5D43 — The MMA Bible (@TheMMABible) 1 октября 2018 г.

Стоит отметить, что бой Саппа и Кинтаро проходил по несколько измененным правилам из-за того, что их вес превышает 150 килограмм. В результате, бойцам было предложено продержаться в ринге всего 3 раунда по 3 минуты, однако и с этой задачей они справились с большим трудом.

По результатам решения судей, победа в итоге была присуждена Бобу Саппу, который показал чуть большую эффективность, чем его противник.

Тем временем, в сети регулярно появляется новая информация о грядущем противостоянии Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. Так, ранее Gamebomb.ru писал о том, как Макгрегор на недавней пресс-конференции разозлил чеченского бойца ММА Хусейна Халиева, и тот записал видео с угрозами в адрес Конора Макгрегора.

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