Бойцы MMA устали во время боя и стали сражаться взглядами

В сети появилась видеозапись недавнего боя смешанных единоборств ММА, в котором оба бойца устали и перестали сражаться. В результате соперники лишь грозно смотрели друг на друга оставшуюся часть поединка, и ходили кругами.

Как сообщает Gamebomb.ru, героями видео стали бойцы-тяжеловесы ММА Осунаараси Кинтаро и Боб Сапп, которые провели поединок в Японии. В ролике видно, что в заключительном раунде поединка соперники едва могли стоять на ногах, и почти не обменивались ударами. Вместо этого, тяжело дыша, Сапп и Кинтаро разошлись по разным углам ринга, и лишь смотрели друг на друга, не реагируя на призывы рефери продолжить сражение. Кинтаро даже получил предупредительную желтую карточку за попытки абсолютно избегать схватки.

Could Sapp vs Osunaarashi be the greatest round in MMA history? Scratch that... the greatest round in combat sports history? ????????pic.twitter.com/twfgSE5D43