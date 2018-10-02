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Бойцы MMA устали во время боя и стали сражаться взглядами

Победа в итоге была присуждена Бобу Саппу, который показал чуть большую эффективность, чем его противник.

Фото : кадр видео2 октября 2018, 16:11

В сети появилась видеозапись недавнего боя смешанных единоборств ММА, в котором оба бойца устали и перестали сражаться. В результате соперники лишь грозно смотрели друг на друга оставшуюся часть поединка, и ходили кругами.

Как сообщает Gamebomb.ru, героями видео стали бойцы-тяжеловесы ММА Осунаараси Кинтаро и Боб Сапп, которые провели поединок в Японии. В ролике видно, что в заключительном раунде поединка соперники едва могли стоять на ногах, и почти не обменивались ударами. Вместо этого, тяжело дыша, Сапп и Кинтаро разошлись по разным углам ринга, и лишь смотрели друг на друга, не реагируя на призывы рефери продолжить сражение. Кинтаро даже получил предупредительную желтую карточку за попытки абсолютно избегать схватки.

Стоит отметить, что бой Саппа и Кинтаро проходил по несколько измененным правилам из-за того, что их вес превышает 150 килограмм. В результате, бойцам было предложено продержаться в ринге всего 3 раунда по 3 минуты, однако и с этой задачей они справились с большим трудом.

По результатам решения судей, победа в итоге была присуждена Бобу Саппу, который показал чуть большую эффективность, чем его противник.

Тем временем, в сети регулярно появляется новая информация о грядущем противостоянии Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. Так, ранее Gamebomb.ru писал о том, как Макгрегор на недавней пресс-конференции разозлил чеченского бойца ММА Хусейна Халиева, и тот записал видео с угрозами в адрес Конора Макгрегора.


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