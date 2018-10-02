Я заставлю его трещать - Макгрегор о предстоящем бое с Нурмагомедовым
Бой состоится 6 октября в Лас-Вегасе.
Фото : Sportbox2 октября 2018, 16:14
Ирландский боец ММА Конор Макгрегор пообещал, что в их предстоящей встрече с Хабибом Нурмагомедовым заставит россиянина рассыпаться на кусочки, передает РИА Новости.
Бой состоится 6 октября в Лас-Вегасе (США) в рамках турнира UFC 229. Нурмагомедов будет защищать пояс чемпиона мира в легком весе, завоеванный в бою с американцем Элом Яквинтой в апреле.
"Я буду его избивать. Я заставлю его трещать. Он рассыплется на мелкие кусочки. Не думаю, что он выдержит даже шлепок. Он ведет себя как новичок", – сказал Макгрегор, которого цитирует Би-би-си.
Нурмагомедов в смешанных единоборствах одержал 26 побед в 26 поединках. Экс-чемпион UFC по двум весовым категориям Макгрегор (21 победа, 3 поражения) с осени 2016 года не проводил боев MMA.
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