Иностранные инвесторы вложили в Казахстан за последние 13 лет более 270 млрд долларов

В министерстве надеются продолжать наращивать объемы инвестиций, тем более, что с 2017 года Казахстан стал ассоциированным членом комитета ОЭСР.

Иностранные инвесторы вложили в Казахстан за последние 13 лет более 271 млрд долларов. Об этом сегодня на Всемирном нефтяном совете рассказал вице-министр по инвестициям и развитию РК Тимур Токтабаев, передает корреспондент Zakon.kz.

В министерстве надеются продолжать наращивать объемы инвестиций, тем более, что с 2017 года Казахстан стал ассоциированным членом комитета ОЭСР, что, как отметил вице-министр, является большим достижением.

"В этом году вступил в силу закон «О недрах и недропользовании». Он касается всех полезных ископаемых, не только энергоносителей. В связи с ростом цен на основное сырье активизируется интерес к геологоразведке, для этого Кодексом созданы все условия, полностью перешли на международные стандарты: и в части подсчетов полезных ископаемых, и в части других процедур. Все это упрощает доступ к недрам. Поэтому для инвесторов это становится очень интересным", - сказал Токтабаев.

Помимо этого, в МИРе ожидают увеличения доходов из сферы логистики. Так, по подсчетам экспертов, транзитный потенциал Казахстана к 2020-му году может возрасти до 2 млн контейнерных перевозок.

Татьяна Ковалева, Астана

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